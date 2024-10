1 Kantor Christian David Karl zwischen den Orgelpfeifen im Inneren der Winterhalter-Orgel Foto: Ursula Schnidrig

Christian David Karl wird am Sonntag in feierlichem Rahmen in sein Amt als neuer Kantor an der Klosterkirche Alpirsbach eingeführt.









Christian David Karl ist der neue Kantor an der Klosterkirche in Alpirsbach. Am kommenden Sonntag, 6. Oktober, wird er beim Erntedankgottesdienst feierlich in sein Amt eingeführt.