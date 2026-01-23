Kaninchenzüchter in Aichhalden: Züchter-Quintett feiert Titelregen bei der Bundes-Kaninchenschau

Mit fünf Meistertiteln kehrten Aichhalder Kaninchenzüchter von den Deutschen Meisterschaften in Karlsruhe zurück, wo sie zusammen 50 Tiere ausstellten.
Die Bundes-Kaninchenschau ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen für Rassekaninchenzüchter. Sie findet alle zwei Jahre statt und jüngst zum 37. Mal. Auf ihr stellen neben deutschen Züchtern auch welche aus ganz Europa aus. So stellt die Anzahl von rund 1900 Tieren keine Überraschung dar, und die Qualität kommt einer Europameisterschaft sehr nahe.