Kaninchenzüchter in Aichhalden: Züchter-Quintett feiert Titelregen bei der Bundes-Kaninchenschau

Mit fünf Meistertiteln kehrten Aichhalder Kaninchenzüchter von den Deutschen Meisterschaften in Karlsruhe zurück, wo sie zusammen 50 Tiere ausstellten.

Die Bundes-Kaninchenschau ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen für Rassekaninchenzüchter. Sie findet alle zwei Jahre statt und jüngst zum 37. Mal. Auf ihr stellen neben deutschen Züchtern auch welche aus ganz Europa aus. So stellt die Anzahl von rund 1900 Tieren keine Überraschung dar, und die Qualität kommt einer Europameisterschaft sehr nahe.

In Karlsruhe dabei waren fünf Züchter des Kleintierzuchtvereins Aichhalden. Mit einer Sammlung (Zuchtgruppe mit vier Tieren) Farbenzwerge Lux wurde Reinhold Roth mit 384,5 Punkten Deutscher Meister. Eines dieser Kaninchen erzielte mit 97 Punkten (von 100) die Note „Vorzüglich“. Mit einer weiteren Sammlung erreichte Roth 383,5 Punkte und Platz zwei, wofür es einen Ehrenpreis gab.

Einige Erfolge auf Bundesebene

Gleichzeitig wurde der Aichhalder mit Hermelin Blauauge Deutscher Herdbuchmeister. Hier unterwerfen sich die Züchter einem strengen Zuchtverfahren. Eine Zuchtgruppe umfasst acht Tiere, für die Roth von den Wertungsrichtern hervorragende 809,5 Punkte erhielt.

Ebenfalls Deutsche Herdbuchmeister wurden Marcel Roth mit der Rasse Russenkaninchen schwarz-weiß (808 Punkte) und Daniel Frick mit Deutsche Großsilber graubraun, der auf 803 Punkte kam.

Kräftig sahnte Dieter Ginter ab, der in gleich drei Zuchtgruppen ausstellte. Für Zwerg-Rexe luxfarbig erhielt er 385,5 Punkte und wurde Deutscher Meister. Mit einer zweiten Zuchtgruppe derselben Rasse kam er auf 385 Punkte und Platz drei, der mit einem Ehrenpreis belohnt wurde. Weitere 385 Punkte erzielte Ginter mit Klein-Rexe luxfarbig, wofür es einen weiteren Ehrenpreis gab.

Thomas Broghammer stellte eine Sammlung Sachsengold aus, die mit 386 Punkten mit Platz drei und einem Ehrenpreis bewertet wurde. Außerdem erhielt er für eines der vier Tiere 97 Punkte und die Note „Vorzüglich“.

Züchter-Quintett übertrifft Bilanz von 2023

Mit der Bilanz von insgesamt fünf Deutschen Meistertiteln und drei Podestplatzierungen übertraf das Züchter-Quintett die gute Bilanz von 2023 (vier Titel, ein zweiter Platz).

Bei den vor Kurzem stattgefundenen ersten gemeinsamen baden-württembergischen Meisterschaften in Offenburg für Rassekaninchen und Rassegeflügel wurde Reinhold Roth Meister im Herdbuch mit Hermelin Blauauge. Er kam dabei auf 808,5 Punkte und verfehlte das Ergebnis beim Deutschen Meistertitel nur um einen Punkt. Das zeigt auch, wie nah sich die Preisrichter in ihrer Beurteilung sind. Eines seiner acht Tiere wurde zudem mit 97 Punkten und der Note „Vorzüglich“ bewertet, wofür es einen Landesverbands-Ehrenpreis (LVE) gab.

Mit Farbenzwerge Lux erzielte Roth 383 Punkte. Die Züchter Werner Blessing (Zwerg-Widder wildfarben) und Dieter Ginter (Zwerg-Rexe luxfarbig) kamen auf 383 Punkte beziehungsweise 378 Punkte, schafften es in Offenburg jedoch nicht auf vordere Ränge.