Illegale Baumfäll-Aktion Stadt Schramberg sauer über Kahlhieb an Flussufer

Die Baumpflegemaßnahmen in der Schiltachstraße am Flussufer, gegenüber der Majolika, haben laut Mitteilung der Stadt unbekannte Täter genutzt, um unerkannt und verbotener Weise selbst Bäume in dem Bereich zu fällen.