Kandidatin für Calw-Freudenstadt: Esken zur Spitzenkandidatin der Südwest-SPD gewählt

1 Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD Foto: Uli Deck/dpa

Die SPD ist derzeit nicht auf der Pole-Position, wenn es um die Bundestagswahl in Baden-Württemberg geht. Dennoch gibt sich Bundeschefin Saskia Esken siegesgewiss.









Die baden-württembergische SPD zieht mit ihrer Bundesvorsitzenden Saskia Esken an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Die Delegierten der Landesvertreterinnen- und vertreterversammlung der SPD Baden-Württemberg wählten Esken in Schwäbisch Gmünd mit 88,6 Prozent der Stimmen auf Platz 1 der Landesliste für die Wahl, die voraussichtlich am 23. Februar stattfindet.