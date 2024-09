Kandidatenvorstellung in Nagold

4 Jürgen Großmann stellte sich als einziger Kandidat vor. Foto: Thomas Fritsch

Bei der offiziellen Kandidaten-Vorstellung zur Oberbürgermeisterwahl skizzierte Amtsinhaber und einziger Kandidat Jürgen Großmann seine Ziele für die kommenden acht Jahre.









Nachdem Jürgen Großmann, der seit 2008 Nagolder Stadtoberhaupt ist, als einziger Kandidat auf dem Stimmzettel der OB-Wahl am kommenden Sonntag steht, hielt sich das Interesse aus der Bürgerschaft erwartungsgemäß in Grenzen. Rund 60 Besucher hatten den Weg in die Stadthalle gefunden.