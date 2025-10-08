Kandidatenvorstellung in Empfingen: „Mekka der Luftfahrt“ – Truffner stellt Zukunftsprogramm vor

Mehr als 200 Bürger verfolgten Ferdinand Truffners leidenschaftliche Vorstellung bei der Bürgermeisterkandidatenrunde. Empfingen möchte er zum „Mekka der Luftfahrt machen
Mit einer engagierten, stilistisch hochwertigen und ansprechend vorgetragenen Wahlkampfrede bei der Bürgermeisterkandidatenvorstellung glänzte Bürgermeister Ferdinand Truffner in seiner packenden Rede in genau 14 Minuten und 13 Sekunden noch einmal. Es war die finale Veranstaltung vor der Bürgermeisterwahl am 19. Oktober vor weit mehr als 200 Bürgern in der Empfinger Tälesee-Halle.