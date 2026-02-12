Kandidatencheck in Häg-Ehrsberg: Das Tierwohl stärker hervorheben

Die Wahlkreiskandidaten von CDU, SPD, FDP, Grüne, AfD und Volt haben auf Einladung des BLHV mit den Nebenerwerbslandwirten diskutiert.
Die Bewerber für den Landtag haben schon etliche Diskussionsrunden absolviert, bei der IHK in Schopfheim haben sie darüber debattiert, wie man die Wirtschaft beleben kann, bei der GEW in Lörrach ging es vor allem um Schulpolitik. Am Mittwoch waren nun Vertreter von CDU, SPD, FDP, Grüne, AfD und Volt zu Gast beim Badisch Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) im Musikerheim in Häg-Ehrsberg. Die Bauern wollten bei der Podiumsdiskussion wissen, wie die Wahlkreiskandidierenden die finanzielle Situation der Landwirte verbessern wollen. Es kamen einige Vorschläge über die sich die Bauern sehr gefreut haben. Nicht alle können umgesetzt werden.