Kandidaten im Kreis Freudenstadt: Der Wahl-Check zur Verkehrspolitik – Straße, Schiene, Bus?

Straße, Bus, Bahn: Wie soll Mobilität im ländlichen Raum künftig funktionieren? Im Wahl-Check zeigen die Kandidaten aus dem Wahlkreis Freudenstadt, welche Schwerpunkte sie setzen.
ÖPNV, Auto, Schiene – die Verkehrspolitik gehört zu den Themen, die viele Menschen im ländlich geprägten Raum besonders betreffen. In unserem Wahl-Check beantworten die Kandidaten im Wahlkreis Freudenstadt der sechs aussichtsreichsten Parteien der Landtagswahl die Frage: „ÖPNV, Auto, Schiene: Welche verkehrspolitischen Prioritäten wollen Sie setzen?“