Kandidaten im Kreis Freudenstadt: Der Wahl-Check – ist der Abschuss des Hornisgrinde-Wolfes richtig?

Der geplante Abschuss des Hornisgrinde-Wolfes polarisiert. In unserem Wahl-Check wird deutlich, wo die Bewerber übereinstimmen – und wo sie widersprechen.
Nicht alle antretenden Parteien haben realistische Chancen auf den Einzug in den Landtag. Im Wahlkreis Freudenstadt konzentriert sich der Blick deshalb auf jene sechs Kandidatinnen und Kandidaten, deren Parteien der Sprung ins Parlament zugetraut wird. In unserem Wahl-Check in fünf Teilen beantworten sie zentrale Fragen – diesmal zum Beschluss, den Hornisgrinde-Wolf abzuschießen. Die Frage lautet: „Wie bewerten Sie den Beschluss, dass der Hornisgrinde-Wolf abgeschossen werden soll?“