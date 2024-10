Kandidat im Wahlkreis Emmendingen/Lahr: AfD nominiert Michael Blos für Bundestagswahl

1 Michael Blos wohnt in Rheinfelden-Degerfelden, wo er auch Mitglied des Stadtrats ist. Foto:

Die Mitglieder der AfD im Landkreis Emmendingen und dem südlichen Teil des Ortenaukreises wählten den Rheinfeldener Stadtrat Michael Blos zum Direktkandidaten ihrer Partei im Bundestagswahlkreis Emmendingen Lahr. Er folgt damit auf den im März aus der Partei ausgetretenen Abgeordneten Thomas Seitz.









Blos setzte sich bei der Mitgliederversammlung am Sonntagnachmittag in der Nimberghalle in Teningen im ersten Wahlgang gegen den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Emmendinger Kreistag, Otmar Hauser, durch. Bereits am 6. Oktober war Blos auf Platz 14 der Landesliste der AfD Baden-Württemberg zur Bundestagswahl gewählt worden. Damit hat Blos angesichts der aktuellen Umfragewerte der AfD realistische Chancen auf den Einzug in den Bundestag.