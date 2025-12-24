Kandidat im Interview: Warum Andreas aus Albstadt bei „Make Love, Fake Love“ mitmacht

Seit dem 4. Dezember läuft die vierte Staffel der Reality-Show „Make Love, Fake Love“ auf RTL+. Mit dabei ist auch Andreas aus Albstadt. Mit unserer Redaktion spricht er über seine Teilnahme an der Show – und darüber, warum er manchen Zuschauern bekannt vorkommen dürfte.
Auch wenn die ersten drei Folgen der vierten Staffel „Make Love, Fake Love“ bereits auf RTL+ zu sehen sind, fehlt von dem 29-jährigen Kandidaten aus Albstadt bisher jede Spur – noch. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät Andreas, dass er erst später in die Villa in Griechenland eingezogen ist.