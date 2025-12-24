Kandidat im Interview: Warum Andreas aus Albstadt bei „Make Love, Fake Love“ mitmacht

Seit dem 4. Dezember läuft die vierte Staffel der Reality-Show „Make Love, Fake Love“ auf RTL+. Mit dabei ist auch Andreas aus Albstadt. Mit unserer Redaktion spricht er über seine Teilnahme an der Show – und darüber, warum er manchen Zuschauern bekannt vorkommen dürfte.

Auch wenn die ersten drei Folgen der vierten Staffel „Make Love, Fake Love“ bereits auf RTL+ zu sehen sind, fehlt von dem 29-jährigen Kandidaten aus Albstadt bisher jede Spur – noch. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät Andreas, dass er erst später in die Villa in Griechenland eingezogen ist.

Im Mittelpunkt der Show steht die 33-jährige Elena Miras, die ihren Traummann unter flirtwilligen Kandidaten finden möchte. Doch nicht alle Kandidaten sind Single. Für Elena gilt es zunächst herauszufinden, welcher der Männer es wirklich ernst mit ihr meint, wer vergeben ist und wer lediglich auf das Preisgeld von 50.000 Euro aus ist. Die Dreharbeiten der Show haben in Griechenland stattgefunden.

Auf den Weg nach Griechenland hat sich auch Andreas aus Albstadt, auch Andi genannt, gemacht. Der 29-Jährige hat sich selbst bei „Make Love, Fake Love“ beworben und bewusst für das Dating-Format entschieden. Der Gedanke daran, einmal bei einer Fernsehshow mitzumachen, habe ihn schon länger gereizt. „Und im echten Leben hat es mit der Liebe bisher nicht so funktioniert“, sagt er. Also habe er sich gedacht: Warum nicht dem Ganzen eine Chance geben?

Ex-Freundin ist keine Unbekannte

Auch wenn es seine erste eigene Reality-TV-Erfahrung ist, kam Andreas mit der Branche bereits zuvor in Berührung. Er war mit Angelina Utzeri in einer Beziehung, die durch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Der Bachelor“ bekannt wurde. Dadurch habe er zumindest einen Einblick in die Welt von Reality-TV und Social Media bekommen. Der ausschlaggebende Grund für seine eigene Teilnahme sei das jedoch nicht gewesen, betont er. Das könnte allerdings ein Grund dafür sein, warum dem ein oder anderen Reality-Fan aus Albstadt und Umgebung sein Gesicht nicht unbekannt vorkommt.

Und wie hat das Umfeld des Albstädters reagiert, als sie von seiner Teilnahme erfahren haben? Seine Familie und Freunde haben es gut aufgenommen. „Meine Mama ist auch ein begeisterter Reality-TV-Fan. Sie kann es kaum erwarten, bis ich dann im Fernsehen zu sehen bin.“

So liefen die Dreharbeiten ab

Über die Dreharbeiten in Griechenland hat der 29-Jährige gegenüber unserer Redaktion nicht viel verraten: Nur, wie es war, mit so vielen Männern in einer Villa zu leben und ständig von Kameras umgeben zu sein.

Als es endlich losging, sei er ziemlich aufgeregt gewesen. „Da ist mein Puls das erste Mal hochgegangen“, erzählt der Albstädter von der Situation vor Ort. Auch weil ihm durch die anderen Kandidaten bewusst wurde, dass es ernstzunehmende Konkurrenz gibt.

Kameras schnell ausgeblendet

Und wie war es, von so vielen Kameras umgeben zu sein? Wirklich wahrgenommen habe er die Kameras nur am Anfang. „Man hat da so viel zu tun, und so viele Eindrücke prasseln auf einen ein. Da blendet man die Kameras relativ schnell aus.“

Erfahren, um wen es sich bei der Single-Lady handelt, hat Andi erst in der Villa. „Als ich Elena das erste Mal gesehen habe, war ich begeistert, weil sie voll mein Typ ist.“ Wie es zwischen den beiden weitergeht, zeigen die kommenden Folgen der Show, die immer donnerstags auf RTL+ veröffentlicht werden.

Keine leichte Aufgabe: Elena Miras soll in der Show die Lügner entlarven. Foto: RTL

Der 29-Jährige ist gespannt auf die Folgen, in denen er zu sehen sein wird. „Ich freue mich natürlich auch richtig krass darauf, wenn ich dann das erste Mal zu sehen bin.“

Und kann sich der Albstädter vorstellen, in Zukunft auch in weitere TV-Formate zu gehen? Für ihn sei „Make Love, Fake Love“ eine krasse Erfahrung gewesen, und er bereue es nicht, dort mitgemacht zu haben. „Ich wäre auch ready für andere Formate.“