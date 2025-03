Kandidat bei Germany’s Next Topmodel: Für Konsti aus Tuttlingen begann die Reise im McDonald’s

1 Der Walk in den Outfits von Karl Lagerfeld blieb Konsti besonders in Erinnerung. Foto: ProSieben/Nadine Rupp

Für Konsti aus Tuttlingen wurde ein anfänglicher Spaß zur großen Chance. Wie er die Zeit bei GNTM nach seinem Rauswurf reflektiert, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion – von großen Momenten auf dem Laufsteg bis zum ersten Treffen mit Heidi Klum.









Konstis Modelreise begann an einem Ort, den man wohl kaum mit „Germany’s Next Topmodel“ in Verbindung bringt: einem McDonald’s in Stuttgart. „Ich war mit Freunden auf einer Geburtstagsfeier, und auf dem Heimweg wollten wir noch schnell etwas essen“, erzählt er. „Ich bin echt schlecht darin, meine Mails regelmäßig zu checken, aber an dem Abend habe ich zufällig mein Postfach geöffnet – und da war sie: die Mail, dass ich offiziell dabei bin.“ Er lacht. „Meine Freunde haben sich total für mich gefreut, auch wenn manche erst dachten, ich würde nur Spaß machen. Ich selbst habe einfach gehofft, nicht direkt in der ersten Runde rauszufliegen.“