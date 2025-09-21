Kandidat bei Bürgermeisterwahl: Alexander Wilke möchte sich für ein attraktives Furtwangen einsetzen

Das Rennen um den Chefsessel im Furtwanger Rathaus nimmt Fahrt auf: Mit Alexander Wilke gibt es kurz vor Ende der Bewerbungsfrist einen weiteren Interessenten für das Bürgermeisteramt.
Wenn Furtwangen am Sonntag, 19. Oktober, einen neuen Bürgermeister wählt, dann möchte auch Alexander Wilke auf dem Stimmzettel stehen. Der 49-jährige Sicherheitsingenieur wirft im Rennen um den Chefsessel im Furtwanger Rathaus kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist am Montag seinen Hut in den Ring. Er ist ledig, hat einen Hund und drei Katzen.