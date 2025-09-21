Kandidat bei Bürgermeisterwahl: Alexander Wilke möchte sich für ein attraktives Furtwangen einsetzen

Das Rennen um den Chefsessel im Furtwanger Rathaus nimmt Fahrt auf: Mit Alexander Wilke gibt es kurz vor Ende der Bewerbungsfrist einen weiteren Interessenten für das Bürgermeisteramt.

Wenn Furtwangen am Sonntag, 19. Oktober, einen neuen Bürgermeister wählt, dann möchte auch Alexander Wilke auf dem Stimmzettel stehen. Der 49-jährige Sicherheitsingenieur wirft im Rennen um den Chefsessel im Furtwanger Rathaus kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist am Montag seinen Hut in den Ring. Er ist ledig, hat einen Hund und drei Katzen.

Wilke wohnt seit zwölf Jahren in Furtwangen, wo er bereits zwei Jahre zuvor eine Stelle m Labor für technischen Arbeitsschutz an der Hochschule Furtwangen antrat. Seit sieben Jahren engagiere er sich zudem im Personalrat der Hochschule, berichtet Wilke.

Bevor es für ihn nach Furtwangen ging, wo er zunächst an der Hochschule studierte und im Anschluss als akademischer Mitarbeiter bei der Bildungseinrichtung anfing, habe er zwölf Jahre bei der Bundeswehr in Donaueschingen gearbeitet, davon die letzten dreieinhalb Jahre im Stabsdienst.

Auch wenn er nicht die klassische Verwaltungslaufbahn eingeschlagen habe, sei er deshalb kein kompletter Quereinsteiger, sagt Wilke im Gespräch. „Die öffentliche Verwaltung ist nichts Fremdes für mich.“ Auch an der Hochschule – und insbesondere im Personalrat – habe er damit viele Berührungspunkte.

Entschluss steht schon lange fest

Obwohl Wilke seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt kurz vor Ende der Frist abgibt, sei die Entscheidung alles andere als spontan, berichtet er. Bereits nach der jüngsten Bürgermeisterwahl im Jahr 2017 – damals wurde Amtsinhaber Josef Hernder als einziger Bewerber mit 96 Prozent der Stimmen wiedergewählt – habe er Herdner gesagt, dass er bei der nächsten Wahl auch antreten wolle, erinnert sich Wilke.

Fokus auf junge Familien und Studenten

Und Wilke geht mit konkreten Ideen in den Wahlkampf. Sein Fokus liege darauf, Furtwangen attraktiv zu machen – insbesondere mit Blick auf Studenten und junge Familien. Dass er hier noch Verbesserungspotenzial gebe, habe er in Gesprächen bestätigt bekommen, die ihn auch in seiner Entscheidung, zu kandidieren, bestärkten.

„Natürlich ist auch das weitere Umfeld wichtig“, schränkt Wilke ein. „Aber ein jeder in Furtwangen darf sich selbst überlegen, was wäre, wenn die Familien und Studenten Furtwangen verlassen würden oder deren Zahl sich drastisch verringert.“

Saubere Spielplätze, guter und bezahlbarer Wohnraum, ordentliche Bauplätze, die sich für Familien eigneten, sowie mehr Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten für Studenten – in all diesen Bereichen sieht Wilke Stellschrauben. Abgesehen von dem, was die Hochschule biete, gebe es in Furtwangen für Studenten wenig zu unternehmen, findet er. „Da könnte auch die Stadt etwas organisieren.“ Immerhin seien Studenten für Furtwangen ein nicht zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor.

Gute Verwaltungsarbeit ist die Basis

Grundlage für diese großen Pläne seien aber zunächst einmal eine gute Verwaltungsarbeit und Transparenz, sagt Wilke. „Ich bin bodenständig und möchte nicht kommen und sagen ’Wir müssen da gestalten und dort gestalten’“, erklärt er. „Es muss erst einmal alles funktionieren. Dann können wir weitersehen.“ In erster Linie müsse die Verwaltung für die Bürger da sein, sodass sich die Furtwanger auf sie verlassen können, betont er.