Kandertalbahnverein: Triebwagen mit Liebe zum Detail restauriert – dafür gibt es einen Preis

Für diese Leistung gab es den Dieter-Junker-Preis für den Kandertalbahnverein: Binnen weniger Wochen wurde das Äußere des Triebwagens VT 109 in Kandern auf Vordermann gebracht.
Verliehen wurde die mit 4500 Euro dotierte Auszeichnung vor einigen Tagen in Leipzig im Rahmen einer Tagung des Verbands Deutscher Museums- und Touristikbahnen (VDMT). Die Summe floss aus dem Erbe des Wiesbadener Eisenbahnfreunds Dieter Junker. Er hinterließ Vermögensanteile der „Stiftung Deutsche Eisenbahn“, um den Erhalt wertvoller Bahngeschichte zu ermöglichen.