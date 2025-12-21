Kandertalbahn: In Wittlingen fällt die Entscheidung nach intensiver Diskussion

Wittlingen wäre bereit, einen höheren Anteil für die Planungskosten für die ersten beiden Leistungsphasen zur Reaktivierung der Kandertalbahn zu übernehmen – unter Vorbehalt.
Den größten Tagesordnungspunkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wittlingen umfasste die finanzielle Beteiligung an den Planungskosten der Leistungsphasen eins und zwei für die Reaktivierung der Kandertalbahn. Bürgermeister Michael Herr betonte: „Wittlingen war die einzige Gemeinde an der 13 Kilometer langen Strecke, die zweifelsfrei ihr Interesse an der Reaktivierung bekundet hat. Daher haben wir als einzige Gemeinde eine Summe von 5000 Euro im Haushalt eingestellt und freigegeben.“