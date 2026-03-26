Kandertal-Derby in der Landesliga: TuS Binzen hat in Wittlingen etwas gutzumachen

Am Sonntag ab 15 Uhr empfängt der FC Wittlingen den TuS Binzen. Nach dem 1:0-Erfolg gegen den SV Weil herrscht große Euphorie. Bei den Gästen hat Max Chrobok verlängert.

Für den FC Wittlingen hat dieses nächste Bezirksduell in der Landesliga, Staffel 2, nach dem überraschenden 1:0-Heimsieg gegen den Ligarivalen SV Weil eine ganz andere Dimension. „Nach dem Derby-Erfolg ist eine riesige Euphorie ausgebrochen. Die Erleichterung ist groß, und die Motivation bei den Spielern und auch bei mir, gegen den drohenden Abstieg anzukämpfen, ist aktuell größer denn je“, beschreibt Trainer Fahredin Zikolli die Stimmung beim Kandertalclub.

„Werden alles in die Waagschale werfen“ Zusätzlichen Auftrieb dürfte auch das Hinspiel geben, als mit zwei Treffern in den Schlussminuten noch ein 3:3-Unentschieden erreicht wurde. „Das zeigt mir, dass wir in der Liga mithalten können, wenn wir an unsere Grenze gehen. Die Spieler und ich werden in den kommenden Spielen und im Training alles in die Waagschale werfen, um am Ende vielleicht doch noch den Klassenerhalt feiern zu können“, sagt Zikolli.

Keine Frage: Der Sieg gegen den SV Weil hat auch beim TuS Binzen Wirkung gezeigt. „Nach diesem Ergebnis wird keiner von uns den Gegner unterschätzen. Zudem wurmt mich das 3:3 im Hinspiel immer noch. Da haben wir etwas gutzumachen“, hat TuS-Trainer Manuel Schwarz den „Dreier“ fest im Visier.

Beide Mannschaften trennen in der Tabelle 19 Punkte: Binzen ist Zehnter, Wittlingen Vorletzter. Und doch hat dieser Unterschied in diesem Derby keine Bedeutung. In einem Derby herrschen andere Gesetze, wie der SV Weil erfahren musste. Alles ist angerichtet für ein hochspannendes Duell.Zusätzliche Hoffnung schöpft Zikolli auch aus der personellen Situation: Mit Timo Glattacker, Lamin Colley und Maximilian Imgraben kehren drei Spieler in den Kader zurück. Beim TuS Binzen ist die Lage noch etwas besser: alle 25 Spieler des Kaders einsatzbereit.

Chrobok bleibt beim TuS Binzen

Begehrt bei anderen Vereinen ist Max Chrobok. Der Stürmer, der im Laufe der Saison zum TuS gewechselt ist, fühlt sich jedoch so wohl in Binzen, dass er in Binzen bereits für eine weitere Saison zugesagt hat. Unter anderem zeigte auch Verbandsligist FC Auggen Interesse.