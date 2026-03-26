Kandertal-Derby in der Landesliga: TuS Binzen hat in Wittlingen etwas gutzumachen

Am Sonntag ab 15 Uhr empfängt der FC Wittlingen den TuS Binzen. Nach dem 1:0-Erfolg gegen den SV Weil herrscht große Euphorie. Bei den Gästen hat Max Chrobok verlängert.
Für den FC Wittlingen hat dieses nächste Bezirksduell in der Landesliga, Staffel 2, nach dem überraschenden 1:0-Heimsieg gegen den Ligarivalen SV Weil eine ganz andere Dimension. „Nach dem Derby-Erfolg ist eine riesige Euphorie ausgebrochen. Die Erleichterung ist groß, und die Motivation bei den Spielern und auch bei mir, gegen den drohenden Abstieg anzukämpfen, ist aktuell größer denn je“, beschreibt Trainer Fahredin Zikolli die Stimmung beim Kandertalclub.