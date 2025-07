Kanderner Pfarrer geht: Abschied nach mehr als 600 Predigten

Pfarrer Christian Mack und Diakonin Eva-Maria Glück wurden im Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Kandern verabschiedet.

Dekanin Bärbel Schäfer, die infolge ihrer eigenen Pensionierung ebenfalls Abschied nimmt, hatte die Aufgabe, Mack und Glück von ihrer Tätigkeit zu entpflichten. Zum fast zweistündigen Gottesdienst sprach Glück zunächst ein Gebet und las aus Jakobs Kampf am Fluss Jabbok, in dem dieser sinnbildlich überquert wurde. Die musikalische Umrahmung hatte der ökumenische Kirchenchor unter Leitung von Dieter Hilpert übernommen. Gergana Schneider begleitete an der Orgel.

Pfarrer Mack hatte mit Ende 30 und nach Abschluss seiner Doktorarbeit im Jahr 2017 in Kandern seine erste Pfarrstelle angetreten. Seitdem lebte er mit seiner Frau und zwei Kindern in der Töpferstadt. Nunmehr stellt er sich einem neuen Aufgabengebiet in Muttenz in der Schweiz. Da er in Deutschland ordiniert ist, muss er zunächst für eine Übergangsfrist in der Kirchengemeinde arbeiten. „Nach 18 digitalen und 586 analogen Predigten feiere ich nunmehr mit Ihnen Abschied“, sagte er.

Mack, der in Schopfheim aufwuchs, erinnerte sich an die Aussagen des ehemaligen Landesbischofs Hans-Wolfgang Heidland gegenüber Macks Vater: „Sie ahnen nicht, wie es in den Gemeinden zugeht.“ Während der Corona-Zeit fand er in einem Ordner auf dem Dachboden des Pfarrhauses genau diese Aussage wieder. Der Spruch hatte sich mit seiner negativen Konnotation damals in das Gedächtnis des jungen Pfarrers eingebrannt. Es wurde ergänzt von Warnungen der Kollegen: „In Kandern gehen die Ehen kaputt“ , „Dort wird der Pfarrer weggemobbt“ oder zuletzt „In Kandern gibt’s nichts zu essen“.

Nichts habe sich bewahrheitet, sagte Mack, sogar das Frühstück erwies sich als zu üppig. Jetzt zum Abschied sei die ganze Kirche voll. Er schmunzelte : „Vielleicht wollen hier alle sehen, dass ich nach acht Jahren tatsächlich gehe.“ Zusammenfassend sagte er in Anlehnung an die Jahreslosung 2025: „Prüft alles und behaltet das Gute.“

Dekanin Schäfer sagte, Mack habe viele digitale Verkündungsformate entwickelt, sie schätzte seine Loyalität und stete Freundlichkeit. „Häufig ist ein Lächeln der wichtigste Schritt, um eine Herausforderung miteinander zu lösen.“ Mack war „kein Mensch der langen Weile“.

Der Vorstand des Fördervereins Jugendarbeit musizierte zum Abschied. Foto: Gudrun Gehr

Zu Eva-Maria Glück sagte sie: „Es war viel, was du gewuppt hast.“ Glück engagierte sich in Kandern seit 2012 besonders im Kinder- und Jugendbereich. „Du hast ihnen Stärke, Lebensmut und Hoffnung geschenkt“, meinte die Dekanin.

Schäfer erwähnte insbesondere den Raum Kandern als Teil des größeren Kooperationsraums Rebland-Kandertal innerhalb des Kirchenbezirks Markgräflerland. Dieser Raum stellt künftig zwei Kirchengemeinden dar. Einige Mitarbeiter des neuen Kooperationsraums besuchten ebenfalls den Gottesdienst.

Predigten in einem Büchlein gesammelt

Es schlossen sich mehrere Grußworte an, darunter vom Vorsitzenden des Kirchengemeinderats Thomas Honold, von Pfarrer Timo Haack der Freien Evangelischen Kirche, von Oliver Simon (Grundschule Kandern) und von Daniel Bender (kirchliche Sozialstation). Pfarrer Alexander Stavnichuk aus Efringen-Kirchen freute sich über die Rezension einer Predigt von Pfarrer Mack („Coole Predigt“) sowie über dessen modische Schuhe. Von ihm kam ein besonderes Geschenk: Weinpräsente aus Efringen-Kirchen („In Kandern gibts keinen gescheiten Wein“).

Pfarrer Mack hatte eine Sammlung seiner Predigten in einem Büchlein hergestellt und dem Kirchengemeinderat geschenkt. Die Sammlung ist gegen eine Spende bei ihm erhältlich.