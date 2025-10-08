Kanderner Nachruf: Trauer um Hermann Hauert
Trauer um Hermann Hauert Foto: ter

Hermann Hauert, engagiertes Mitglied der Hochtouristen Kandern, ist gestorben.

Die Hochtouristen Kandern trauern um ihr geschätztes Ehrenmitglied Hermann Hauert, der im Alter von 72 Jahren überraschend gestorben ist. Er hat sich um den Verein sehr verdient gemacht. „Er war ein fester Bestandteil unseres Vereinslebens, der sich während vieler Jahrzehnte mit großem Engagement und mit viel Herzblut für die Hochtouristen eingesetzt hat“, würdigt Vorsitzender Hans-Jürgen Weiß sein vielfältiges Wirken.

 

Hermann Hauert hat Verantwortung als stellvertretender Vorsitzender, als Jugendleiter und Wintersportleiter der Skiabteilung übernommen und das Vereinsgeschehen maßgeblich mitgestaltet.

Generationen das Skifahren beigebracht

Als Skilehrer hatte er die Oberstufenqualifikation. Mit seinem Fachwissen und mit viel Geduld hat der Vater von zwei erwachsenen Kindern die Skiausbildung ganzer Kindergenerationen geprägt sowie die Skikurse und Kinderskilager betreut.

Die Abdankungsfeier findet am Donnerstag, 9. Oktober, 13.30 Uhr, in der evangelischen Kirche Kandern statt. Die anschließende Beisetzung ist im engsten Familienkreis.

 