Kanderner Nachruf: Trauer um Hermann Hauert

1 Trauer um Hermann Hauert Foto: ter Hermann Hauert, engagiertes Mitglied der Hochtouristen Kandern, ist gestorben.







Die Hochtouristen Kandern trauern um ihr geschätztes Ehrenmitglied Hermann Hauert, der im Alter von 72 Jahren überraschend gestorben ist. Er hat sich um den Verein sehr verdient gemacht. „Er war ein fester Bestandteil unseres Vereinslebens, der sich während vieler Jahrzehnte mit großem Engagement und mit viel Herzblut für die Hochtouristen eingesetzt hat“, würdigt Vorsitzender Hans-Jürgen Weiß sein vielfältiges Wirken.