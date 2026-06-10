Kanderner Landwirt erklärt: Warum es auf Wiesen und Straßen immer wieder Konflikte gibt

Wenn der Kanderner Landwirt Adrian Weber die Weide betritt, bleibt er nicht lange allein. Kaum haben ihn die Kühe bemerkt, setzen sie sich langsam, aber zielstrebig in Bewegung und laufen auf ihn zu. Warum? „Neugier“, sagt Weber. „Und sie hoffen natürlich, dass es vielleicht etwas Besonderes zu fressen gibt.“ Bedrohlich wirkt die Situation nicht. Die Tiere kennen den Landwirt, sie bleiben ruhig.

Dass Menschen in der Natur auf beweidete Flächen kommen, ist nichts Besonderes. Jeder Wanderer kennt Situationen, in denen er plötzlich Auge in Auge mit einer Kuh steht. Und manchmal gibt es Momente, in denen einem dabei doch etwas unbehaglich wird, weil die Situation plötzlich nicht mehr ganz so harmlos wirkt wie gedacht.

Wie schnell solche Begegnungen eskalieren können, zeigte Mitte Mai ein Vorfall in Österreich: Dort wurde eine Frau beim Wandern von einer Kuhherde attackiert und getötet.

„Für die Kuh ist der Hund ein Wolf“

Auch Weber beschreibt Situationen, in denen Weidetiere sensibel reagieren können. „Es gibt zwei häufige Gründe, warum Kühe auf Menschen zugehen“, sagt der Landwirt. „Der eine ist harmlos: weil sie neugierig sind. Aber es kann auch sein, dass eine Mutterkuh Angst um ihr Kalb hat.“ Außerdem reagierten die Tiere oft nervös auf Hunde, weil sie diese als Bedrohung wahrnähmen.

Adrian Weber führt zusammen mit seinem Vater Markus den Familienbetrieb Kreuzegertenhof. Bereits seit 2010 wird der Hof ökologisch bewirtschaftet. Das Futter für die Tiere stammt fast ausschließlich von den eigenen Flächen, das angebaute Getreide wird selbst geschrotet und anschließend verfüttert. Die Kühe sind von April bis Oktober auf der Weide, das Jungvieh ist auf mehreren Flächen im Umkreis verteilt.

Der 23-jährige Landwirt ist keiner, der pauschal schimpft. Er wägt seine Worte sorgfältig ab und beschreibt, warum bestimmte Konflikte entstehen. Er sagt: „Viele Menschen haben heute kaum noch einen Bezug zur Landwirtschaft.“ Das merke man eben gerade auch im Kandertal. „Früher hat es hier einfach noch viel mehr Landwirte gegeben.“

Im Gespräch wird immer wieder deutlich, wie unterschiedlich dieselbe Landschaft wahrgenommen wird. Für viele Menschen ist eine Wiese einfach Natur. Für Landwirte ist sie dagegen Teil ihrer Arbeit und Lebensgrundlage.

Viele Wanderwege führen über oder entlang privat bewirtschafteter Flächen. Dass die Landschaft zugänglich bleibt, sei grundsätzlich auch gewollt. Gleichzeitig entstünden genau dort immer wieder Missverständnisse darüber, was freie Natur ist – und was Teil landwirtschaftlicher Arbeit. „Da laufen die Leute einfach querfeldein oder machen Picknick auf der Wiese“, erzählt Weber. Dass die Wiesen bewirtschaftet werden und als Winterfutter dienen, sei ihnen oft nicht bewusst. Also gar nicht auf die Wiese? „Nicht unbedingt. Bei gemähter Wiese könnte man darüber reden. Schön wäre ja, wenn die Menschen vorher fragen würden“, sagt Weber.

Hundekot geht ins Tierfutter

Ähnlich sei es bei Hunden. „Eigentlich habe ich mit Hunden kein Problem, ganz im Gegenteil“, sagt Weber und lacht. „Es ist eher der Mensch, der die Probleme verursacht.“ Hundekot ist auch in der Stadt ein Ärgernis, aber auf dem freien Feld kann er als möglicher Überträger von Krankheiten zum echten Problem werden. Was der Landwirt häufig beobachtet: Oft werde der Kot zwar in Plastiktüten eingesammelt, die Tüten anschließend aber am Feldrand liegen gelassen. Dass der Kot überhaupt eingesammelt wird, zeigt zumindest, dass vielen das Problem bewusst ist. Warum die Tüten trotzdem liegen bleiben? „Das wüsste ich auch gerne“, sagt Weber.

Im Frühling kommen wieder Rinder auf die Sommerweiden des Kandertals. Für sie sind vor allem freilaufende Hunde eine wirkliche Bedrohung. „Es kann passieren, dass Hunde in die Weide gehen und Kälber jagen oder verängstigen“, sagt Weber. Aber auch ohne dass der Hund direkt in die Herde geht, reagierten vor allem Mutterkühe schnell empfindlich. „Für sie ist der Hund ein Wolf“, sagt der Landwirt.

Landwirtschaftliche Arbeit findet aber nicht nur auf dem Hof und auf der Weide statt. Wer wie Weber große Maschinen bewegen muss, ist zwangsläufig auch auf den Straßen unterwegs. Dann sei ihm der Ärger oft sicher. „Viele denken, dass sie mit ihrem Auto noch schnell vorbeiziehen können“, sagt er. Dabei werde die eigene Beschleunigung oft überschätzt. „Und vor allem unterschätzen viele, wie lange so ein landwirtschaftliches Fahrzeug oft ist.“

“Wir sind nicht dazu da, um die Leute zu ärgern“

Weber versucht deshalb, Rücksicht zu nehmen. Auf den engen Straßen in Kandern und drumherum fahre er auch mal rechts ran, wenn sich hinter ihm Autos stauten. „Ich sehe schon zu, dass ich die Geduld der Autofahrer nicht überstrapaziere.“ Natürlich gebe es bei Landwirten wie bei Autofahrern solche und solche, sagt Weber. Und nicht jede Behinderung lasse sich vermeiden. „Aber wir Landwirte sind nicht dazu da, um die Leute zu ärgern“, sagt Weber.

Trotz ihrer Größe sind auch die landwirtschaftlichen Fahrzeuge für ihre Fahrer keine Sicherheitsgarantie, wie aktuell ein tödlicher Unfall im Kinzigtal zeigt. Ein Autofahrer fuhr von hinten gegen einen Steyr-Traktor. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kippte auf die Seite. Der 43-jährige Fahrer wurde aus dem Traktor geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

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Der Landwirt wünscht sich deshalb mehr Bewusstsein und gegenseitige Rücksicht. Das betreffe alle Parteien, sagt er. Wenn er die Straße verunreinige, müsse er hinterher saubermachen. Wühlen ihm Wildschweine den Acker durch, könne er den Jagdpächter dafür zur Kasse bitten. Was er aber meist nicht voll in Anspruch nehme: „Dann wird einfach nur das Saatgut ersetzt.“ Und vor dem Mähen der Wiesen müsse er prüfen, ob sich Rehkitze im hohen Gras versteckt haben.

Ob im Straßenverkehr oder auf der Weide: Konflikte entstünden vor allem dort, wo das Verständnis für Landwirtschaft fehle. „Viele wissen es halt einfach nicht“, sagt Weber. Was dagegen hilft? Weber macht einen Vorschlag, der zunächst ungewöhnlich klingt. Er meint, dass etwas Nachhilfe zum Thema Landwirtschaft helfen könnte. „So ein bis zwei Schulstunden zu dem Thema wären nicht schlecht.“