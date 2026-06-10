Kanderner Landwirt erklärt: Warum es auf Wiesen und Straßen immer wieder Konflikte gibt

Wanderer, Hundehalter und Landwirte nutzen dieselben Wege und Flächen. Adrian Weber aus Kandern erklärt, warum daraus immer wieder gefährliche Situationen entstehen können.
Wenn der Kanderner Landwirt Adrian Weber die Weide betritt, bleibt er nicht lange allein. Kaum haben ihn die Kühe bemerkt, setzen sie sich langsam, aber zielstrebig in Bewegung und laufen auf ihn zu. Warum? „Neugier“, sagt Weber. „Und sie hoffen natürlich, dass es vielleicht etwas Besonderes zu fressen gibt.“ Bedrohlich wirkt die Situation nicht. Die Tiere kennen den Landwirt, sie bleiben ruhig.