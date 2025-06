Spatenstiche und Grundsteinlegungen gehören noch heute zum symbolischen Beginn einer größeren Baumaßnahme. Der Spatenstich erschöpft sich meistens in einer Momentaufnahme, die relativ rasch vorbei ist und oftmals zu einer wenig geglückten Selbstdarstellung der Akteure verkommt.

Anders sieht es bei einer Grundsteinlegung aus. Ein entsprechend bearbeiteter Steinklotz kann jahrhundertelang überdauern und viele Generationen an die Zeit der Entstehung des Bauwerks erinnern. Traditionell werden daher in den Grundstein eines Gebäudes aussagekräftige Dokumente, verschiedene Gegenstände, seinerzeit gültige Münzen, ehemals aktuelle Nachrichtenblätter und andere interessante Unterlagen aus dem damaligen Zeitgeschehen hineingelegt.

Lesen Sie auch

Besonderer Festakt mit Persönlichkeiten

Diese Vorgehensweise praktizierten die Kanderner auch am Mittwoch, 29. Juni 1825, am Tage Peter und Paul, als der Grundstein der evangelischen Stadtkirche zu Kandern gelegt wurde. An dieser feierlichen Handlung nahmen nahezu alle der knapp 2100 Einwohner der Stadt teil. Natürlich gaben sich bei diesem Festakt auch die örtlichen einflussreichen Persönlichkeiten mit Rang und Namen die Ehre. Dazu zählten der amtierende Bürgermeister Johann Georg Schanzlin sen. (1777 bis 1848), seine Exzellenz der Kanderner Oberforstmeister Karl Ludwig Magnus Freiherr von Stetten (1756 bis 1829) und der von 1820 bis 1851 als Pfarrer in Kandern tätig gewesene Andreas Irion (1786 bis 1865) sowie der Großherzogliche Bergwerksverwalter Leopold Hug (1788 bis 1856).

Eine Außenansicht der evangelischen Stadtkirche von Kandern Foto: Bernhard Winterhalter

Im Memorabilienbuch des Pfarrers Irion ist in einer sehr detaillierten Liste umfassend festgehalten, welche Gegenstände in den Grundstein gelegt wurden. Zunächst sind die damals gebräuchlichen Zahlungsmittel aus dem Jahr 1824 aufgeführt: je ein badischer Kronentaler, ein badisches Zweiguldenstück, ein badisches Einguldenstück, ein Sechsbätzner, ein Sechskreuzerstück und ein Halbkreuzerstück.

Wertvolle Zeitzeugnisse im Grundstein

Ferner wurde je eine Flasche mit Öl und eine mit Weizen dem Grundstein der Kirche beigefügt. Es kam noch ein auf Pergament beschriebenes Schriftstück in den Grundstein hinein, welches der Altbürgermeister Kaspar Müller (1775 bis 1844) verfasst hatte. Diese Aufzeichnungen enthalten die kirchlichen und weltlichen Behörden damaliger Zeit, die gesellschaftlichen und die gewerblichen Verhältnisse der Stadt, eine Zusammenstellung der Einwohner, die Aufzählung der Gebäude sowie noch einige andere Notizen unter anderem über den geplanten Bau der Kirche und die Hungersnot anno 1817. Auch wurden Nachweise der ersten Vereinsgründungen, die der Lesegesellschaft 1810 und des Löblichen Schützenvereins Kandern 1816, in einem separaten Schriftstück hinzugegeben.

Aber dessen nicht genug. Ein zweifellos ganz besonderes Erzeugnis ist im Stein eingelagert: eine Flasche Kanderner Wein Jahrgang 1822 – ein Jahr, in dem ein sehr guter Tropfen gewachsen sein soll. Von welcher Lage dieser Wein stammt, ist allerdings nicht überliefert; auch ist nicht bekannt, ob es sich bei diesem Wein um einen „Roten“ oder „Weißen“ handelte. Aber seinerzeit waren Reben an der Geißhalde und südlich am Heißbühl (heute Häßler) angepflanzt, Weinstöcke mit roten und weißen Trauben.

Das Innere des Kirchenschiffs mit den zwei Emporen Foto: Bernhard Winterhalter

Nachdem nun alle Dinge gut und sicher im Innern des Grundsteins verstaut waren, wurde dieser erste Stein des Baubeginns der neuen Kirche mit einem eisernen, im hiesigen Schmelzofen gegossenen Deckel, verschlossen.

Dieser Grundstein befindet sich nur wenige Meter rechts neben dem Haupteingang der evangelischen Stadtkirche als Eckstein des Gebäudes und trug ursprünglich die Inschrift „Gegründet im Jahr 1825“.

Der Denkspruch des seinerzeitigen Pfarrers Andreas Irion bei der Grundsteinlegung lautete: „Nur der Zahn der Zeit rücke dich von dieser Stelle.“ Wenngleich der Stein noch an derselben Stelle steht, so hat doch der besagte Zahn kräftig und mit Erfolg an diesem symbolhaften Teil des Fundaments genagt. Denn leider ist dieser seltene Grundstein in den vergangenen 200 Jahren so stark verwittert, dass nur noch die letzten Lettern X und V der eingemeißelten römischen Jahreszahl MDCCCXXV (1825) zu erkennen sind.

Und nur sehr wenige der heutigen Zeitgenossen wissen, was sich darin befindet. So lagert völlig unbeachtet und kaum noch wahrnehmbar mitten in der Stadt ein wertvoller Schatz und eine einzigartige, historische Kostbarkeit Kanderns.

Das Bauwerk machte gute Fortschritte und kam schnell voran. Als ein Stockwerk erbaut und die unterste Reihe der Fenstergestelle eingesetzt waren, entschloss sich der mit der Errichtung der Kanderner Stadtkirche beauftragte Maurermeister Joseph Schmidt aus Geislingen am Samstag, 9. Juli 1825, nach Lörrach zu gehen, um einen weiteren Teil des Baugelds bei der Großherzoglichen Domänenverwaltung in Empfang zu nehmen. Nachdem er das Geld erhalten hatte, kehrte er noch im Gasthaus „Zum wilden Mann“ ein.

Die Orgel aus dem Jahr 1827 Foto: Bernhard Winterhalter

Als er sich schließlich zu Fuß auf den Rückweg nach Kandern machen wollte, wurde ihm geraten, noch zu warten, bis das zwischenzeitlich heranziehende Gewitter vorüber sei. Aber er ließ sich nicht aufhalten, denn er hatte noch einen weiten Weg vor sich. Außerdem wollte er am selben Tag den Lohn seinen Arbeitern auszahlen. Das wurde ihm zum Verhängnis. Denn er kam nicht weit: Zwischen Lörrach und Tumringen suchte er gegen 12.45 Uhr vor dem starken Regen Schutz unter einem Kirschbaum. Dann geschah es. Ein Blitz schlug ein und tötete den Maurermeister.

In der Freiburger Zeitung vom 13. Juli 1825 (Nummer 167) war zu lesen, dass wohl „die Anziehungskraft des Baumes noch durch die Summe des Geldes von 800 Gulden in neuen Talern erhöht wurde, die der Unvorsichtige in ein Sacktuch gebunden neben sich an den Fuß des Stammes gelegt hatte“.

Witwe des Maurermeisters führte Baumaßnahmen fort

Er wurde am anderen Tag unter großer Anteilnahme auf dem Friedhof in Stetten beerdigt. Auch heute hat Geld noch eine besondere Anziehungskraft, allerdings weniger für Blitze als vielmehr für jene, die der Überzeugung sind, davon zu wenig zu haben.

Die Witwe des verunglückten Maurermeisters führte die anstehenden Baumaßnahmen fort, so dass am 26. August 1827 die fertiggestellte Kirche mit neuer Orgel eingeweiht werden konnte. Es war in der damaligen Zeit zweifellos ein außergewöhnlicher Vorgang, dass eine Frau für die noch sehr umfangreichen Abschlussarbeiten des Gotteshauses verantwortlich war.