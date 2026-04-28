Kanderner Freibad: Kürzere Öffnungszeiten sind beschlossene Sache

1 Wegen Einsparungen im Haushalt wurden die Öffnungszeiten im Kanderner Schwimmbad gekürzt (Archivfoto). Foto: Alexandra Günzschel Am Ende war es nur noch Formsache: Der Gemeinderat beschließt einstimmig kürzere Öffnungszeiten im Freibad. Grund ist der Wegfall einer Bademeisterstelle.







Link kopiert



Der Gemeinderat hat die Reduzierung der Öffnungszeiten aufgrund der Einsparung einer Bademeisterstelle einstimmig beschlossen. Damit bleibt das Bad in den Monaten Mai und September montags geschlossen, von Dienstag bis Sonntag ist es jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. In den Monaten Juni, Juli und August bleibt ebenfalls der Montag Schließtag, von Dienstag bis Sonntag ist das Freibad dann von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Für die Genehmigung des Haushalts mussten Einsparungen vorgenommen werden. Dabei wurde die dritte Bademeisterstelle gestrichen, sodass in der kommenden Saison nur noch zwei zur Verfügung stehen. Zur Sicherstellung der Aufsicht und Sicherheit im Badebetrieb könnten die bisherigen Öffnungszeiten nicht mehr vollständig abgedeckt werden, weshalb eine Anpassung der Öffnungszeiten erforderlich geworden sei, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Bürgermeisterin Simone Penner betonte erneut ihre Hoffnung auf ehrenamtliches Engagement, etwa durch die Gründung eines Fördervereins.