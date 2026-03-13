Kanderner Fotograf: Als Fünfjähriger bekam Steve Luxembourg seine erste Kamera

Er ist ein junger Fotograf mit hohem Qualitätsanspruch: Steve Luxembourg aus Kandern. Der 33-jährige frei schaffende Künstler stellt derzeit im Markgräfler Museum in Müllheim aus.
Steve Luxembourg ist in Kandern aufgewachsen. Nach seinem Studium in Braunschweig und Paris, das er mit dem Diplom und dem Meisterschülertitel an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig erfolgreich abschloss, und nach Jahren des künstlerischen Wirkens in Niedersachsen ist er vor drei Jahren aus der Großstadt in sein beschauliches Heimatstädtchen zurückgekehrt.