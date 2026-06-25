Kandern plant den Bauturbo: Wo schneller gebaut werden darf – und wo nicht

Der Kanderner Gemeinderat hat einen ersten Entwurf für die Leitlinien zum sogenannten Bauturbo beraten. Diskutiert wurde der Umgang mit bestehenden Bebauungsplänen.
Die Leitlinien für den Kanderner „Bauturbo“ nehmen Gestalt an. Ein erster Entwurf wurde im Gemeinderat am Montag zur Vorberatung vorgestellt. Vorausgegangen war die Behandlung des Themas in allen Ortschaftsräten; die Rückmeldungen waren anschließend direkt in den ersten Entwurf eingeflossen, den das Stadtplanungsbüro Stadtbau Lörrach erstellte.