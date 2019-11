Kandern/Fluorn-Winzeln Initiative setzt sich für "Hofnahe Schlachtung" von Tieren ein

"Wir möchten, dass ein Umdenken stattfindet", fasst Kopf die Ziele von "Schlachtung mit Achtung" (SmA) zusammen: "Wenn man schon Tiere schlachtet, dann sollte dies so schonend und stressfrei wie möglich geschehen: ohne Verladung, ohne den Stress und die Angst auf dem Transporter. Der letzte Weg der Tiere soll nicht in der Hölle enden. So haben wir angefangen."

Sieben Jahre ist das her. Die Lösung ist aus Sicht von Kopf und Mayer die sogenannte "Hofnahe Schlachtung", bei der Rinder in ihrer vertrauten Umgebung getötet und erst nach dem Tod in den Schlachthof zur Verarbeitung gebracht werden. Dafür haben Kopf und Mayer in den vergangenen Jahren nicht nur im Gespräch mit Landes-, Bundes- und Europa-Politikern und im Austausch mit Wissenschaftlern, Landwirten und Bauernverbänden hart gearbeitet. Sie haben auch zusammen mit dem Schlosser Peter Brandmeier in Kandern-Riedlingen die "Mobile Schlachteinheit MSE 001" entwickelt und im Frühjahr 2019 zur Marktreife gebracht. Rund 100 Tiere wurden mit dem Gerät, das seit Herbst 2018 für die Schlachtung von Rindern zugelassen ist, bereits getötet.