Kandern: Dieter Härlin folgt im Gemeinderat auf Martin Schellhorn

Martin Schellhorn (links) ist aus dem Gemeinderat ausgeschieden, sein gewählter Nachfolger ist Claus-Dietrich Härlin. Foto: Nina Lipp Martin Schellhorn hat sein Amt als Gemeinderat altersbedingt niedergelegt. Seinen Platz nimmt Claus-Dietrich („Dieter") Härlin ein.







Gemeinderat Martin Schellhorn ist aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Er hatte der Fraktion der Grünen angehört. Schellhorn hatte am 14. Juni sein 67. Lebensjahr erreicht und hatte beantragt, aufgrund seines Alters aus dem Gremium ausscheiden zu dürfen. Bürgermeisterin Simone Penner dankte ihm für sein Engagement, seine konstruktiven Beiträge und lobte den kritischen Austausch. Das Gremium erkannte seine Begründung an und gab seinem Antrag statt. Als Nachfolger begrüßt wurde Claus-Dietrich („Dieter“) Härlin als gewählter Ersatzbewerber der Fraktion der Grünen. Penner verpflichte ihn, nachdem er die Treueformel nachgesprochen hatte. Der Lehrer hat Biologie, Geschichte und Sport studiert und unterrichtet seit mehr als 25 Jahren an der August-Macke-Schule. Der 59-Jährige ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Ursprünglich stammt er aus Vaihingen an der Enz, das Haus in Kandern bewohnt er mit seiner Familie seit 2002. Als Grüner habe er selbstverständlich den Umwelt- und Naturschutz im Blick, er selbst bezeichnet sich als „Kretschmann-Grüner“ oder auch „konservativer Grüner“. Härlin engagiert sich in diversen Vereinen, im Tennis-Verein ist er im Vorstand.