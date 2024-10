1 Erhielt den Zuschlag: Ernst Berger Foto: Frank Luger

In der Meßstetter Wirkerstraße werden der Mischwasser-Kanal und die Wasserleitung erneuert.









Link kopiert



Der Mischwasserkanal und die Wasserleitung in der Wirkerstraße in Meßstetten sollen erneuert werden. Dafür hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung die entsprechenden Bauleistungen vergeben. Ratsmitglied Ernst Berger hatte sich zuvor aus Befangenheitsgründen in die Reihen der Zuschauer zurückgezogen.