Kanalarbeiten in Bad Liebenzell: Eichendorffstraße wird „eine extrem schwierige Baustelle“

Kanalarbeiten in Bad Liebenzell

1 Interessierte Anwohner erhalten von Martin Isola (von links), Andreas Bernert und Joschka Kübler Informationen über die kommende Baustelle in der Eichendorffstraße Foto: Albert M. Kraushaar

Demnächst beginnen die Kanalarbeiten in der Eichendorffstraße. Aufgrund der Topografie und der beengten Verhältnisse eine komplizierte Angelegenheit, wie sich beim Vor-Ort-Termin herausstellt. Auf die Anwohner kommen zahlreiche Einschränkungen zu.









Am kommenden Montag sollen die Kanalarbeiten in der Eichendorffstraße/Abzweig Hans-Schiedt-Weg in Bad Liebenzell anfangen. Eigentlich. Denn der Baubeginn verzögert sich möglicherweise etwas, wie Projektleiter Andreas Bernert nun den betroffenen Anliegern bei einem Infotreffen vor Ort berichtete. „Es gibt noch ein paar offene Fragen, zudem muss das benötigte Material komplett verfügbar sein, um die Kanalarbeiten zügig durchführen zu können“, erklärte er.