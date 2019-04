Kampfsport MMA-Event: Premiere in Balingen

Mixed Martial Arts (MMA) ist der am schnellsten wachsende Sport der Welt. Die Stars der Szene füllen in Amerika und Asien bereits gewaltige Hallen mit bis zu 70.000 Zuschauern. Nun können Kampfsportfans aus dem Zollernalbkreis den packenden Mix aus Kickboxen, Ringen und Judo zum ersten Mal in der Heimat erleben.

UFC-Star und Balingens bekanntester Kampfsport-Sohn Peter Sobotta lädt am Samstag in die SparkassenArena zum allerersten „NOVA FC“-Kampfabend. Geplant sind packende Partien mit internationaler Beteiligung. Die besten deutschen Kämpfer treffen auf Herausforderer aus Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz.

Ab 18 Uhr startet das Vorprogramm, ab 20 Uhr dann das Hauptprogramm.