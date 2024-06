Kampfmittelbeseitigung: Weltkriegsbombe nahe Tesla-Werk erfolgreich gesprengt

1 Eine Kampfmittelaufbewahrungskiste in einem abgesperrten Bereich des Waldes. Foto: Annette Riedl/dpa

In der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt. Sie wurde am Samstag kontrolliert gesprengt. Die Sperrung rund um den Fundort wurde am Nachmittag aufgehoben.









Grünheide - Eine Weltkriegsbombe in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide ist am Samstag kontrolliert gesprengt worden. Die Sperrung rund um den Fundort sei aufgehoben, sagte der Leiter des Ordnungsamts Grünheide, Nico Bauermeister, der Deutschen Presse-Agentur. Alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Beschäftigten der betroffenen Unternehmen könnten wieder zurückkehren.