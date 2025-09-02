Kampfjets der Bundeswehr: So tief donnerten zwei Eurofighter über Schramberg

Es war im Stadtgebiet nicht zu überhören: Zwei Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter donnerten am Dienstag im Tiefflug über Schramberg. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr nennt Details.
Der ohrenbetäubende Lärm von Kampfjets war am Dienstag um 11.38 Uhr in Schramberg zu hören. Er kam von zwei Eurofightern des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 aus Nörvenich, die über den südlichen Rand von Schramberg in Richtung Osten flogen. Das teilt ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage unserer Redaktion mit.