Kampfjets der Bundeswehr: So tief donnerten zwei Eurofighter über Schramberg

Es war im Stadtgebiet nicht zu überhören: Zwei Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter donnerten am Dienstag im Tiefflug über Schramberg. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr nennt Details.

Der ohrenbetäubende Lärm von Kampfjets war am Dienstag um 11.38 Uhr in Schramberg zu hören. Er kam von zwei Eurofightern des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 aus Nörvenich, die über den südlichen Rand von Schramberg in Richtung Osten flogen. Das teilt ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Die durchschnittliche Geschwindigkeit betrug laut dem Sprecher 741 Kilometer pro Stunde. Mit einer Flughöhe von 305 Metern waren die beiden Kampfjets im Tiefflug über Schramberg unterwegs, aber noch deutlich über der Mindesthöhe für Kampfflugzeuge, die 500 Fuß (circa 150 Meter) beträgt. Einer der Eurofighter flog Radardaten zufolge unter der Rufnummer VADER31.

Es handelte sich laut dem Sprecher um einen Routineflug.

Immer wieder findet militärischer Flugbetrieb im Kreis Rottweil statt. Anfang Juli übte die niederländische Luftwaffe am Neckar mit Chinook-Hubschraubern, die auch in Schramberg gesichtet wurden. Auch Kampfjets überfliegen immer wieder die Region – Mitte Juli sorgte ein Tornado-Kampfjet mit der Rufnummer GHOST01 für Aufsehen, der mehrere Kreise über dem Landkreis Rottweil zog. Was hinter diesem Flugmanöver steckt, ist hier zu lesen.