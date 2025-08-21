Kampfgeschehen: Russischer Luftangriff - Explosionen in Kiew und Lwiw

Die Ukraine und Russland sind von einem Kriegsende weit entfernt - obwohl weitere politische Gespräche geplant sind. In der Nacht greift Russland wieder aus der Luft an.
Kiew - Trotz der laufenden Friedensbemühungen lassen die russischen Angriffe auf die Ukraine nicht nach. In der Nacht sei eine Reihe von Kampfdrohnen und Raketen in Richtung ukrainischer Städte gefeuert worden, schrieb das Portal "The Kyiv Independent". Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) zu hören.