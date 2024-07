Kampfflugzeug übt den Ernstfall: „Tornado“ fliegt über dem Kreis Calw

1 Ein Tornado-Kampfjet kam von weit her, um Schleifen und Kurven über dem Kreis Calw zu drehen. Foto: dpa/Tittel

Montagvormittag dröhnt es über dem gesamten Kreis Calw. Wer seinen Blick gen Himmel richtete, konnte den Jet in hoher Flughöhe erkennen. Unsere Redaktion fragte nach, um was für einen Einsatz es sich dabei handelte.









Ungefähr 650 Kilometer hatte das Bundeswehr-Kampfflugzeug vom Typ Tornado von seinem Abflugspunkt in Schleswig zurückgelegt, als er sein Ziel erreichte. Der Jet zog über den Kreis Calw am Montagvormittag. Von Bad Liebenzell bis Haiterbach flog das Militärflugzeug vier Kurven und drei Schleifen. Die Stadt Nagold überflog das Kampfflugzeug beispielsweise insgesamt dreimal. Unsere Redaktion hakte nach, was es damit auf sich hatte.