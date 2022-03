1 Der Schwenninger Martin Zimmer beschreibt in seinem Buch "Mit dem Kopf durch die Wand" sein schicksalhaftes Leben. Foto: Kratt

Durch einen "Schönheitsfehler" und sich daraus ergebenden Komplikationen ist der Schwenninger Martin Zimmer seit einigen Jahren an den Rollstuhl gefesselt. Um diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten, hat er jetzt seine Autobiografie veröffentlicht.















VS-Schwenningen - "Mein Name ist Martin Zimmer (genannt Zimpes). Ich schreibe dieses Buch nicht aus eigener Motivation oder aufgrund einer egoistischen Selbstdarstellung, sondern weil mein Sohn, meine Geschwister und ein paar gute Freunde mich regelrecht dazu getrieben haben. (...) Außerdem ist es anscheinend eine gute Therapie, um meine Krankheit zu verarbeiten und um nicht in Depressionen zu verfallen. Dieses Buch handelt von lustigen, traurigen und schrecklichen Erlebnissen aus meinem Leben." – So beginnt "Mit dem Kopf durch die Wand. Das Leben eines Bub" – das 207 Seiten lange Buch, an dem der Schwenninger Martin Zimmer über die vergangenen zwei Jahre hinweg gesessen und das er Anfang März veröffentlicht hat.

Nach Multi-Organ-Versagen monatelanges Koma

Zimmer, der in Freiburg geboren, früh aber mit seiner Familie nach Schwenningen gezogen ist und dort die Karlsschule besucht hat, hat schicksalhafte sechs Jahre hinter sich: Nach dem – nach eigenen Aussagen fehlerhaften beziehungsweise mit Keimen versehenen – Einbau eines Defibrillators nach einem Spanien-Urlaub im Jahr 2016 hatte beim heute 62-Jährigen ein Multi-Organ-Versagen eingesetzt, er lag vier Monate lang im Koma. "Ich werde wach und öffne meine Augen. Ich befinde mich in einem hellen Raum und es ist Tag. Vor den Fenstern hängen weiße Vorhänge. Über mir baumelt das Haltedreieck eines Krankenbettes. Ich bin etwas irritiert. Was ist denn los, denke ich.": So beschreibt Martin Zimmer den Moment, als er in der Klinik in Allensbach wieder aus dem Koma erwacht. Es ist der 8. Februar 2017, den er als seine "zweite Geburt" bezeichnet. Denn Zimmer ist tatsächlich am 8. Februar geboren. "Ich spüre weder Beine noch Arme. Aber meinen Kopf kann ich etwas bewegen. Ich möchte schreien. Nichts, ich habe das Gefühl zu zerplatzen."

Viele Hürden und Rückschläge

In seiner Autobiografie klingt an, was ihm in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren bevorsteht: das Zurückkommen in ein halbwegs normales Leben, das von vielen Operationen, Therapien, neuen Krankheiten, Depressionen und Rückschlägen geprägt ist. Heute ist der Schwenninger noch immer an den Rollstuhl gefesselt, kann die Beine sowie eine Hand kaum bewegen. Physio- und Ergotherapie nimmt er regelmäßig in Anspruch, doch die Aussichten, dass er seine Glieder je wieder richtig benutzen kann, sind düster.

Für Zimmer ist die Erkrankung und die Entwicklung wie ein Schlag ins Gesicht. Er, der nach eigenen Aussagen eigentlich ein "Action-Man", ein "Macher" war, zwischenzeitlich auf dem Bau gearbeitet und rund 50 Jahre lang Fußball gespielt beziehungsweise unterschiedliche Mannschaften rund um VS trainiert hat, muss sich täglich ins Bewusstsein rufen, dass er wohl nie mehr in sein altes Leben zurückkehren wird. "Mit Mühe und Not kann ich mir einen Kaffee machen, am Computer schreiben oder lesen", beschreibt er seine Situation.

Halt und Motivation durch die Familie

Halt hat ihm durchweg seine Familie, vor allem seine Frau sowie sein Sohn, gegeben, wie Martin Zimmer erzählt. Sein Sohn, zu dem er "ein saugutes Verhältnis" hat, war es auch, der ihm zum Schreiben der Autobiografie animiert hat – "zum Ablenken und zum Verarbeiten", habe es geheißen. Per Ein-Finger-Suchsystem am PC habe der Schwenninger dann geschrieben und geschrieben: über seine "zweite und erste Geburt", über seine nicht immer einfache Kindheit, den Umzug nach Schwenningen, dann zwischenzeitlich nach Marbach, seinen beruflichen Werdegang von der Schreinerlehre hin zum Betriebsrat bei Conti, über seine Passionen rund ums Fußballspielen und Angeln, schließlich und kurz über das abrupte Ende seines bisherigen Lebens: "Jetzt sitze ich hier in meinem Rollstuhl und haue mit einem Finger der linken Hand auf der Tastatur rum und schreibe einen Teil meines Lebens auf. Ich weiß nicht ob es gut ist, aber ich hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat und ihr bereut es nicht, die Zeit zum Lesen aufgebracht zu haben. Tschüss, euer Zimpes!" – Damit endet das Buch, von dem Martin Zimmer nie gedacht hätte, es tatsächlich einmal zu veröffentlichen. Nachdem ein guter Freund es Korrektur gelesen hatte, ist es Anfang März erschienen. Die ersten Reaktionen von Familie und Freunden seien sehr positiv und mutmachend gewesen.

Neues Buch ist schon in Mache

Trotz der einst schier ausweglos scheinenden Situation hat Martin Zimmer durchs Schreiben gelernt, dass es immer wieder weitergeht im Leben – und hofft, dass er durch sein Buch auch anderen Betroffenen Mut machen kann. An die Stelle von Outdoor-Aktivitäten wie Angeln und Fußball sind für den Schwenninger nun Hobbies wie Lesen, Malen – an der Wand in seiner Wohnung hängen mehrere Werke – und eben das Schreiben getreten. Und ein nächstes Buch ist derzeit schon in Mache: Es soll "Kurt, der Koch" heißen, und sich mit etwas ganz Anderem befassen: einer kulinarischen Reise durch Frankreich mit jeder Menge Kochrezepten. "Meine Frau und ich sind große Frankreich-Liebhaber", sagt Martin Zimmer und lächelt.

Info: Das Buch

Das Buch "Mit dem Kopf durch die Wand. Das Leben eines Bub" von Martin Zimmer ist bei Amazon erhältlich.