Kampf ums Überleben Sind Kleintierzuchtvereine überhaupt noch zeitgemäß?

Früher in der Kriegs- und Nachkriegszeit, als Lebensmittel noch knapp oder rationiert waren, bot die Kleintierzucht, doch die Möglichkeit ab und zu einen Kaninchen- oder Geflügelbraten auf den Tisch zu bekommen. Heute ist dieser Aspekt nicht mehr so tragend und die Zucht und die liebe zu den Tieren nimmt eine größere Stellung ein. Aber diese Form ist nicht minder wichtig, die Züchter sehen sich dazu verpflichtet, die Erhaltung der genetischen Ressourcen alter Kulturrassen für die Nachwelt zu erhalten. Sie bewahren damit ein Stück Natur und fördern den Tier- und Artenschutz.

Durch eine Überalterung und dem fehlenden Nachwuchs sind aber viele Vereine in Schieflage geraten. Die Kleintierzucht kann in der jetzigen Form mit den heutigen Freizeitbeschäftigungen nicht mehr mithalten.

Doch ist das wirklich so? Empfingen ist ein Beispiel, wie es vorbildlich funktionieren kann. Bei der letzten Lokalschau zeigten die Züchter die Rekordzahl von 312 Tieren. Ihre Aktiven räumen, in allen Sparten, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit reihenweise Preise ab. Eine sehr starke Jugendgruppe, mit 24 Jugendlichen, hat Empfingen, um ihren Jugendleiter Michael Seifer.

Im Kreisverband Tübingen-Horb ist Empfingen zahlenmäßig eine der größten Jungzüchtergruppen. Einen übergroßen Beitrag leistet dazu auch die "Kanin-Hop"-Gruppe. Einfacher kann man Kinder und Jugendliche und somit auch die Eltern, nicht an den Verein binden. "Kanin-Hop" vereinigt Jungzüchter und Wettkämpfer gleichermaßen. Aufzucht, Pflege und Versorgen von Kaninchen laufen parallel nur wird – grob gesagt – das eine Kaninchen dem Preisrichter, das Andere dem Wettkampfrichter vorgestellt. Ein hin und her wechseln zwischen den Sparten liegt also auf der Hand. Die "Kanin-Hop"-Gruppe ist auch im Kreisverband jetzt einmalig.

Sogar das Fernseh-Team des SWR hat sich in Richtung Haigerloch-Owingen und nach Empfingen auf gemacht, um bei Sandra Schlichthärle-Klink einen Besuch abzustatten. Sie gilt als der Inbegriff von "Kanin-Hop" in der Gegend. Für ihre hohe Fachkompetenz kommt ihr zugute, dass sie auch aktive Kleintierzüchterin im Owinger und Empfinger Kleintierzuchtverein ist. "Die Faszination, wie hoch die Kaninchen springen können lies sie nicht mehr los", erklärt Schlichthärle-Klink freudig. Die Empfinger Kleintierzüchter scheinen ihren Weg zum Erfolg gefunden zu haben. "Wir dürfen aber nicht nachlassen und müssen dranbleiben, denn nur die aktiven Vereine werden überleben", ist sich der Empfinger Vorsitzende, Arthur Hellstern, sicher. Es bestehe aber auch Bedarf, sich in den Vereinen Gedanken über den künftigen Weg zumachen. "Die Zeit, die wir jetzt mit dem Coronavirus durchmachen, ist die beste Gelegenheit, einmal unser Tun unter die Lupe zu nehmen" erklärt er.

Junge Vorstandschaft als Richtungsgeber

Der Kleintierzuchtverein Empfingen zählt zu den traditionellen Einrichtungen in Empfingen und gehörte dem Dachverband der Vereinsgemeinschaft, vor deren Auflösung an. Der im Jahr 1921 gegründete Verein hat eine lange Tradition und kann dieses Jahr auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken. Für das Jubiläumsjahr konnte der Empfinger Verein die "Landeszuchtbuchschau" im Geflügel in der Täleseehalle, als Sahnehäubchen fest machen, ist vom Vorsitzenden Arthur Hellstern zu erfahren.

Um zu Überleben müssen die Kleintierzuchtvereine heutzutage umdenken und vom Gedanken der alleinigen Zucht wegkommen, sind sich die Experten einig. Natürlich werden die Werte um die artgerechte Tierhaltung, und der Erhalt der vielen alten einheimischen Rassen für die Menschheit ein Kernpunkt und auch Basis sein. Auf der anderen Seite, wird aber auch die Öffnung hin zu einem modernen Verein, bei dem alle Familienmitglieder angesprochen und berücksichtigt werden von Nöten sein, ist man sich in Empfingen einig.

Die Vereine müssen sich zeigen und in die Öffentlichkeit gehen, weg vom alternden Kaninchenzüchter mit dem Hinterhof-Klischee. Gerade der Kleintierzuchtverein aus Empfingen investiert mit seiner jungen Vorstandschaft viel Zeit und Arbeit in das Gesamtkunstwerk Kleintierzucht. Sie geben sich nie mit dem Erreichten zufrieden und sind immer auf der Suche nach neuen Ideen.

Was im Fußball gang und gäbe ist, nämlich Fusionen, könnten auch in die Kleintierzuchtwelt, durchaus ein Weg des Erfolges sein. Tierpensionen im Sommerurlaub, Sommerferienprogramme, Vorstellungen des Hobbys in Schulen und Kindergärten werden schon teilweise recht erfolgreich von den Vereinen praktiziert. Zur Unterstützung der Ortsvereine sind aber auch die Dachverbände gefordert. Bei bundesweiten Messen und Kleintierausstellungen muss eine Präsenz demonstriert werden, das verlangen jedenfalls die Kleintierzüchtervereine.

Kreativabteilungen sind jetzt gefordert

Für den Vorsitzenden in Empfingen Arthur Hellstern hat die Kleintierzucht durchaus noch eine Zukunft. Die Züchter würden eine ganz hervorragende Arbeit leisten und die Zucht von Hühnern, Zwerghühnern, Tauben und Kaninchen in Ehren halten. Die Züchter erhalten damit die unterschiedlichen Rassen und pflegen damit auch ein Kulturgut. Dass die Vereine aber enorm mit neuen Ideen geforderten sein werden, ist den Verantwortlichen klar. Die Kreativabteilungen der Vereine sind jetzt gefordert.

Kreisvorsitzender Hubert Vogg findet, dass das anspruchsvolle Hobby Kleintierzucht, in der Öffentlichkeit nicht hoch genug bewertet wird und unter einem angestaubten Image leide. "Wir erhalten Genreserven gefährdeter Nutztiere, die auf der roten Liste stehen, etwa Angorakaninchen. Aber das ist in der Öffentlichkeit kaum präsent. Kleintierzuchtvereine gehören zur dörflichen Kultur."

Wie müsste eigentlich der Musterzüchter aussehen? "Er muss Liebe zu Tieren und die Freude an der Tierzucht mitbringen. Eines seiner Zuchtziele sollte die Erhaltung der Artenvielfalt sein. Es gibt in Deutschland zum Beispiel 150 Kaninchenrassen, diese zu erhalten müsste das Ziel aller Kleintierzüchter sein", sagt Vogg.