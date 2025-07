1 Monika Stein wird – wie bei der Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2018 – im kommenden Jahr erneut um den Posten an der Rathausspitze kandidieren. Foto: Stein Die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein fordert Martin Horn heraus. Sie will bei der Oberbürgermeisterwahl in Freiburg im kommenden Jahr gegen den Amtsinhaber antreten.







Die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Monika Stein (55, parteilos), tritt im kommenden Frühjahr bei der Oberbürgermeisterwahl in Freiburg für die Grünen gegen Amtsinhaber Martin Horn (40, parteilos) an. Das hat Stein am Mittwoch nach einer entscheidenden Sitzung des Grünen Kreisparteirats bestätigt.