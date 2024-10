Kampf um Notfallpraxis: Widerstand aus dem Kreis – „Wie eine Fahrt von Rottweil nach Singen“

1 Schulterschluss im Kreis Rottweil: Mit einem gemeinsamen Brief an die Minister Manfred Lucha und Thomas Strobl wird der Ernst der Lage verdeutlicht. Foto: Schnekenburger/Montage: Ganter

Nach der offiziellen Ansage der Kassenärztlichen Vereinigung, dass die Notfallpraxen Oberndorf und Wolfach geschlossen werden sollen, geht der Widerstand im Kreis Rottweil gegen die Entscheidung der KV weiter.









Link kopiert



In einem gemeinsamen Schreiben wenden sich jetzt Christian Ruf, Rottweiler Oberbürgermeister und zugleich Präsident des DRK-Kreisverbands, DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel, Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter sowie die Landtagsabgeordneten Stefan Teufel (CDU) und Daniel Karrais (FDP) an gleich zwei Minister in Stuttgart.