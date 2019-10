Kampf um Genuss Finale um Award "Kuckuck 19" startet

Initiator der neuen Auszeichnung ist die Gesellschaft Schwarzwald Tourismus. Sie möchte mit dem "Kuckuck 19" die Köche, Gastronomen und Gastgeber für ihre Innovationskraft und ihr Engagement würdigen. Die Jury besteht dabei aus den Gästen der Restaurants, Bars und Cafés. Die Schirmherrschaft übernahm Tourismusminister Guido Wolf.

Bis zum 3. November können Bürger in einer Online-Abstimmung in jeder der sechs Kategorien einem der drei Finalisten ihre Stimme geben. In der ersten Runde wurden bereits mehr als 65.000 Stimmen abgegeben.

Die Siegerehrung ist am 8. November im Rahmen der Genussmesse Plaza Culinaria in Freiburg. Die Bestplatzierten erhalten dann den "Kuckuck 19". Außerdem vergibt die 13-köpfige Jury den Sonderpreis für die "gastronomisch-kulinarische Lebensleistung".

"Mit dem Kuckuck wollen wir den vielen herausragenden Schwarzwälder Betrieben eine Plattform bieten, ihre Leistungen würdigen und die Genussregion Schwarzwald noch weiter nach vorne bringen", sagt Initiator Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG).