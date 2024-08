WM-Kampf: Verfolger Norris befeuert Titel-Duell: Pole auch in Monza

2 Norris rast auch in Monza auf die Pole. Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Er ist der Mann der Stunde. Pole und Sieg in Zandvoort. Pole ebenfalls in Italien. Weltmeister Max Verstappen kriselt indes weiter und noch mehr. Es wird immer ernster, heißt es schon bei Red Bull.









Monza - WM-Verfolger Lando Norris heizt mit seiner zweiten Pole nacheinander den Titelkampf in der Formel 1 weiter an. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza raste der Brite im McLaren auf den ersten Platz in der Qualifikation - und das mit einem für WM-Spitzenreiter Max Verstappen erschreckend-beängstigenden Vorsprung.