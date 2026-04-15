Falschmeldungen, Einseitigkeit, Propaganda: Nach dem Wahlsieg der Opposition droht den staatlichen News-Formaten das Aus. Der künftige Regierungschef sieht sich im Einklang mit den Gesetzen.
Budapest - Nach seinem überwältigenden Sieg bei der Parlamentswahl in Ungarn hat Oppositionschef Peter Magyar die vorläufige Einstellung der Nachrichtensendungen der staatlichen Radio- und Fernsehanstalten angekündigt. "Einer der ersten Schritte nach der Regierungsbildung wird es sein, dass wir die Nachrichtenprogramme dieser Propagandamedien aussetzen", sagte er am Mittwochmorgen im Interview mit dem staatlichen Kossuth-Radio.