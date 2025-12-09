Kampf gegen organisierte Dealer: Warum die Polizei in der Ortenau zuletzt so viele Drogen gefunden hat

Von Marihuana über Amphetamin bis zur scharfen Waffe: Innerhalb weniger Wochen melden Ermittler mehrere Erfolge im Kampf gegen organisierte Dealer. Das steckt dahinter.
16 Kilogramm Amphetamin, acht Kilogramm Streckmittel, mehr als 50 Ecstasy-Tabletten, Waffen und Handelsutensilien – so lautete im August die Bilanz mehrerer Hausdurchsuchungen in Appenweier und Lahr. Daraus ergaben sich weitere Anhaltspunkte für organisierten illegalen Betäubungsmittelhandel, die später zu Durchsuchungen im Freiburger Raum führten.