Kampf gegen München Viel Pech für die Wild Wings

Knieverletzung nach acht Minuten

Für die Weiß-Brüder war es ein besonderes Spiel. Daniel Weiß gab seinen Einstand bei den Schwenningern in einer Angriffsreihe mit Darin Olver und Jamie MacQueen, ersetzte damit Travis Turnbull. Und weil der Kapitän fehlte, trug Alex Weiß erstmals in seiner Karriere als Turnbulls Vertreter das "C" auf der Brust. Im Tor stand bei den Wild Wings Patrik Cerveny.