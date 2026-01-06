Kampf gegen Finanzkriminalität: Brorhilker fordert Bundesprüfer gegen Milliardensteuerbetrug

Der Steuerskandal ist weit größer als bei Cum-Ex-Aktiendeals, aber Cum-Cum-Geschäfte sind kaum aufgeklärt. Nun fordert die frühere Ermittlerin Brorhilker den Einsatz von Bundesprüfern in den Ländern.
Frankfurt/Main - Sie kosteten den deutschen Staat Milliarden, doch er hat nur einen Bruchteil davon zurückgeholt: Bei der Aufklärung von Steuerbetrug mit sogenannten Cum-Cum-Aktiendeals verlangt die frühere Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker mehr Einsatz der Politik. Nötig sei 2026 eine "gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.