Kampf gegen den Abstieg: Für die SG Nagold-Platte geht es um viel

Kreisliga: Für die SG Nagold-Platte geht es zwei Jahre nach dem Aufstieg immer noch um den Klassenerhalt. Nach dem Spiel gegen den souveränen Tabellenführer und Aufsteiger FC Nöttingen 2 am Donnerstagabend steht für die Spielkombi aus Bad Liebenzell, Schwarzenberg und Unterreichenbach am Sonntag um 15 Uhr die immens wichtige Partie gegen Buckenberg auf dem Programm.

Vier Punkte betrug der Vorsprung der SG vor dem Doppelspieltag auf den ersten Abstiegsplatz. Dort residiert allerdings der GU-Türkische SV Pforzheim 2 – und der durfte zu Hause gegen den Tabellenvorletzten Spfr. Feldrennach ran. Bei der Partie in Bad Liebenzell steht also für die Platte einiges auf dem Spiel. Zur Beruhigung der Nerven wäre ein Dreier keine schlechte Sache.

Lesen Sie auch

An der Tabellenspitze ist die Meisterschaft längst geklärt, um die Vizemeisterschaft rangeln der 1. FC Birkenfeld und die SpVgg Conweiler-Schwann. Am Donnerstagabend standen sich die beiden in Straubenhardt direkt gegenüber.

Kreisklasse A Staffel 2: Zappenduster sieht es für zwei der Calwer Vereine in der A2 aus. Während sich die SpG Oberes Enztal und der 1. FC Calmbach schon gemütlich zurücklehnen können, weil nach oben und nach unten nicht mehr viel geht, kämpfen der FV Wildbad und der TSV Schömberg gegen das Absinken in die Kreisklasse B.

Wildbad oder Schömberg – einen erwischt’s

Derzeit liegen die Badstädter auf dem – nach dem Rückzug des 1. FC Alemannia Hamberg – einzigen Abstiegsplatz, der TSV direkt davor auf dem Relegationsplatz. Bei sieben Punkten Abstand zum rettenden Ufer wird es einen der beiden direkt erwischen, der andere darf trotz komplett verkorkster Saison noch hoffen.

Derby in Enzklösterle

Der FV Wildbad hat nach dem Donnerstag-Derby in Enzklösterle bei der SpG Oberes Enztal am Sonntag noch den 1. FC 08 Birkenfeld 2 zu Gast. Das ist zumindest nicht unlösbar. Konkurrent Schömberg muss nach der Partie in Dietlingen spielfrei abwarten, wie sich die Wildbader schlagen.

Spfr. Dobel spielen eine tolle Saison

Kreisklasse B Staffel 2: Die Spfr. Dobel spielen eine sehr gute Saison, die Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz sind aber wohl nur noch theoretischer Natur. Am Dienstag geb es nach 2:0-Führung (Patrick Siebert/34., Maxim Struhak/59.) ein 2:2 bei der SpVgg Conweiler-Schwann 3, eine Rote Karte brach den Doblern das Genick. Nun steht noch die Partie in Tiefenbronn bevor.

Kellerduell beim VfL Höfen

Der VfL Höfen muss nach dem Kellerduell gegen Mühlhausen ins Match gegen Tabellenführer HNK Pforzheim, die SG Nagold-Platte 2 empfängt nach dem unglücklichen 2:3 gegen Pfinzweiler – das Siegtor fiel in der Nachspielzeit – den Tabellenzweiten Neuhausen 2. Auch das wird schwer.