Kampf gegen Coronavirus Sollen auch Haustiere geimpft werden?

Katzen, Hunde und Co. sollen in Zukunft gegen das Coronavirus geimpft werden - das haben Wissenschaftler aus den USA in einer Fachzeitschrift empfohlen. Grund dafür sei die Mutation des Virus und die mögliche Übertragung auf den Menschen. Was die Veterinärämter in der Region dazu sagen und ob eine Impfung auch bei Nutztieren sinnvoll ist, erfahren Sie in unserem (SB+)Artikel.