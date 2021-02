Kampf gegen Corona in Nusplingen Schnelltestzentrum hat den Betrieb aufgenommen

Die Schnelltests sind in erster Linie dafür da, symptomlose Coronainfektionen aufzudecken, bevor weitere Menschen angesteckt werden – in der Regel eine präventive Maßnahme. Daher ist das Schnelltestzentrum ausschließlich für jene Menschen gedacht, die keine coronatypischen Symptome zeigen, aber privat auf Nummer sicher gehen wollen oder für einen bestimmten Anlass ein negatives Testergebnis vorweisen müssen. Auch Menschen, deren Corona-Warnapp Kontakte mit einer infizierten Person anzeigen, dürfen getestet werden. Alle andern, welche die typischen Symptome aufweisen, werden an das Testzentrum nach Balingen verwiesen.

Da das Testzentrum parallel zum Betrieb der Bära-Apotheke läuft, wird vorerst an zwei Tagen pro Woche, montags und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr, getestet. Da die Kallenbergschule nur einen Katzensprung von der Apotheke in der Kapellentorstraße entfernt ist, können Schnelltests auch nach Absprache erfolgen. Zwar findet in der Grundschule derzeit kein Schulbetrieb statt, Flaiz versichert aber, dass bei einer Rückkehr zum Präsenzunterricht aus Rücksicht auf Lehrer und Schüler nur außerhalb der Unterrichtszeiten getestet wird. Wie lange das Testzentrum bestehen bleibt, steht in den Sternen. "So lange, wie es gebraucht wird", erklärt Claudia Döring, die ebenso wie ihre Kollegen der Bära-Apotheke für die Abstriche im Schnelltestzentrum geschult wurde.

Nachfrage steigt

Die Nachfrage nach einem Schnelltest werde von Tag zu Tag größer. Das liegt mitunter auch daran, dass seit Montag auch bestimmte Berufsgruppen, die nah am Menschen arbeiten, wie Physiotherapeuten, Hebammen und Ergotherapeuten berechtigt sind, einmal pro Woche einen für sie kostenlosen Schnelltest zu machen. Für alle anderen kostet der Test 39 Euro. Auch Sarah Flaiz und ihre Mitarbeiterinnen, die zusätzlich zum Apothekenbetrieb auch das Testzentrum betreiben, müssen sich zweimal pro Woche einem Test unterziehen.

Die meisten Schnelltests sind negativ; im Nusplinger Zentrum hat es in der kurzen Betriebszeit auch noch keinen positiven gegeben. "Die Statistik besagt, dass ein Test von 100 positiv ist", erklärt Apothekenmitarbeiterin Melanie Freuer. Falls der Schnelltest doch einmal ein positives Ergebnis zeigt, wird der Besucher sofort in Isolation geschickt und das Gesundheitsamt benachrichtigt. Das Zentrum wird daraufhin desinfiziert. Der Schnelltest kommt ins Labor, wo aus dem Abstrich ein PCR-Test durchgeführt wird. Diese sind meist genauer, da sie auch auf geringe Virenlast reagieren, und es kann im Gegensatz zum Antigen-Schnelltest ausgeschlossen werden, dass andere Proteine als das des Coronavirus ein positives Ergebnis auslösen.

15 bis 30 Minuten bis zum offiziellen Ergebnis

Die Menschen, die bisher das Testzentrum aufgesucht haben, sind froh, dass es nun auch auf dem Großen Heuberg eine Möglichkeit zum unkomplizierten Testen gibt. Der Besucher, der vorab einen Termin vereinbart hat, ist nur kurz im Raum. Dass dabei außer beim Abstrich ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss, ist selbstredend.

Nach der Anmeldung, zu der auch der Personalausweis vorgelegt werden muss, nimmt der Besucher in einer der beiden Kabinen Platz. Die Pharmazeutisch-technischen Assistenten nehmen gleich wie beim PCR-Test mit einem Stäbchen einen Abstrich im Nasen- oder Rachenraum. Das Stäbchen wird in eine Lösung getaucht und diese anschließend auf den Schnelltest geträufelt. Ein Strich auf der Anzeige bedeutet, dass der Test negativ ist; bei einem positiven erscheinen zwei Striche. "Man erkennt das Testergebnis meist schon in den ersten Minuten", erklärt Freuer. Bis das offizielle Ergebnis vorliegt, müssen jedoch 15 bis 30 Minuten verstreichen.

In der Zwischenzeit muss der Kunde das Zentrum wieder verlassen. Das Ergebnis wird ihm unmittelbar danach über eine App, per E-Mail oder telefonisch mitgeteilt. Falls gewünscht, wird eine Bescheinigung über das negative Ergebnis ausgestellt.

"Die Leute, die bisher ins Testzentrum gekommen sind, sind sehr dankbar und erleichtert", erzählt Sarah Flaiz. Erleichtert, weil sie etwa bedenkenlos die Großeltern besuchen können, und dankbar, dass das Prozedere sehr schnell und unkompliziert abläuft. n Termine könnten unter www.corona-schnelltest-zollernalb.de vereinbart werden.