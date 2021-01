Kampf gegen Corona in Königsfeld Impfteam im Altenheim zugange

Viel Papierkram

Kein ganz leichter Weg, weiß Mathias Preissner, Pflegedienstleiter des Hermann-Schall-Hauses. Bis ein solches Impfteam anrückt, gelte es sehr viel Papierkram zu erledigen. Und auch, wenn das Team vor Ort ist, dauere es rund eine Stunde, bevor der erste Impfling seine 0,2 Milliliter Impfstoff, derzeit ist es in der Hauptsache der mRNA-basierte Impfstoff der Mainzer Firma Biontech, tatsächlich verimpft wird.

Pflegedienstleiter: "Bisher kein einziger Corona-Ausbruch"

Nicht ohne Stolz erzählt der Pflegedienstleiter, wie erfolgreich die Umsetzung der vorgeschriebenen Corona-Regeln bis dato war. "Wir hatten bisher keinen einzigen Ausbruch, weder beim Personal noch bei den Bewohnern", betonte Preissner im Gespräch mit unserer Zeitung. Ebenso stolz gibt er die Impfquote im Haus bekannt: 92 Prozent der 38 Bewohner und immerhin 88 Prozent der Mitarbeiter – manch einer seiner Pflegenden will noch etwas zuwarten, da bisher das Thema Nebenwirkungen noch nicht voll geklärt sei.

Nachdem das Impfteam für alle Impfwilligen die entsprechenden Unterlagen – von der Versichertenkarte über den Impfausweis bis zur Zustimmungserklärung – zusammengefügt, ausgedruckt und verglichen hat, gehen die beiden Ärzte, jeweils begleitet von ausgebildeten Notfallsanitätern, zunächst durch die Zimmer, klären die Bewohner nochmals auf – dann folgt der kleine Piks mit der Spritze. Es tue überhaupt nicht weh, man spüre den kleinen Einstich, das war’s dann auch, stellen die meisten Geimpften fest.

Umzug im Sommer

61 Impfungen hat das Team, das mit insgesamt sieben Mitarbeitern gekommen war, im Haus vor sich. Da jedes Mal noch ein Aufklärungsgespräch erfolgt, benötigt das Prozedere, auch mit zwei Ärzten, einiges an Zeit. Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden am Freitag insgesamt in drei Seniorenwohnheimen geimpft, diesen Samstag nochmals in zwei. Und am Montag folgt ein weiteres.

Das Hermann-Schall-Haus ist eine Einrichtung der Mediclin-Gruppe, die auch die direkt benachbarte Reha-Einrichtung Albert-Schweitzer- und Baar-Klinik betreibt. Unterhalb des bisherigen Hauses entsteht derzeit ein großer Neubau, der künftig drei Wohnbereiche mit je 30 Bewohnern Platz bieten wird. "Ich denke, dass wir irgendwann im Sommer 2021 umziehen werden, dann kommt auch die Einrichtung aus Donaueschingen dazu", hofft Preissner. Was danach mit dem jetzigen Bau geschieht, sei noch nicht endgültig geklärt. Höchstwahrscheinlich werde es nach entsprechenden Umbau- und Renovierungsmaßnahmen der Klinik zugeschlagen, zumal bereits eine direkte Anbindung vorhanden ist.