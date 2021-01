Kampf gegen Corona im Kreis Rottweil Gemeinden helfen Älteren beim Impfen

Bei der Buchung von Terminen gebe es jedoch keine Bevorzugung von Gemeinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinden im Kreis. Damit alle Senioren über 80 Jahre dieses Angebot wahrnehmen können, unterstützten die Kommunen im Kreis. In einer Videokonferenz mit fast allen Bürgermeistern und Oberbürgermeistern sei Folgendes kreisweit einheitliches Vorgehen zur Unterstützung von älteren Personen bei der Covid-19-Impfung vereinbart worden: Die Kommunen bieten Unterstützungsangebote für die über 80-Jährigen beim Buchen von Impfterminen (online) an, die nicht selbst auf einen Computer oder nahestehende Personen zurückgreifen können.

Soweit mit Unterstützung von Ehrenamtlichen auch Fahrgemeinschaften zu Impfterminen möglich sind, sollen auch diese angeboten werden.