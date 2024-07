Kampf gegen Banden: Mexiko zerstört 50 Monstertrucks der Drogenkartelle

2 Mexiko leidet seit Jahren unter einem blutigen Drogenkrieg. Foto: ---/Staatsanwaltschaft Tamaulipas/dpa

Die Drogenkartelle nutzen umgebaute Pickups als gepanzerte Fahrzeuge für ihre Bandenkriege. Jetzt haben die Behörden zahlreiche dieser Frankenstein-Geländewagen unbrauchbar gemacht.









Reynosa - In Mexiko haben die Behörden 50 selbstgebaute gepanzerte Fahrzeuge der Drogenkartelle zerstört. Die beschlagnahmten Monstertrucks stünden in Zusammenhang mit 30 Ermittlungsverfahren, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Sie seien in der nordöstlichen Stadt Reynosa im Bundesstaat Tamaulipas an der Grenze zu den USA vernichtet worden. Laut Medien gehörten die Fahrzeuge dem Golf-Kartell.