Kampf gegen Ärztemangel: Kommt jetzt bald ein neues MVZ?

Der Ärztemangel im Kreis Rottweil ist gravierend. Um die Lage zu entschärfen, will der Landkreis Medizinische Versorgungszentren auf den Weg bringen. Das ist der aktuelle Stand.
Zu wenig Ärzte, von denen 40 Prozent zudem schon älter als 60 Jahre sind, viele Einzelpraxen und keine Chance auf eine 1:1-Nachbesetzung: Der Landkreis steuert auf ein ernstes Versorgungsproblem zu. Mit der Diomedes GmbH hofft er, Druck aus dem Kessel nehmen zu können. Warum Medizinische Versorgungszentren die Lösung sein könnten, und wie es jetzt weitergeht, war im Kreistag zu erfahren.