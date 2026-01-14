Kampf der Realitystars 2026: Wann startet die Allstars-Staffel?

Die Show „Kampf der Realitystars“ bekommt im kommenden Jahr eine besondere Ausgabe: RTL2 hat eine Allstars-Staffel angekündigt. Alle wichtigen Infos findet ihr hier.
Jahr für Jahr messen sich prominente Realitystars im Kampf um den Titel „Realitystar des Jahres“. Nun hat RTL2 angekündigt, dass das Format „Kampf der Realitystars“ auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird – allerdings in besonderer Form: 2026 startet „Kampf der RealityAllstars“. In der Spezialausgabe kehren ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten aus früheren Staffeln an den thailändischen Strand zurück.